Нетаньяху заявил об обсуждении с Путиным вывоза граждан Израиля и России

Биньямин Нетаньяху (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом России Владимиром Путиным возвращение граждан обоих государств домой в связи с коронавирусом. Об этом израильский премьер написал в Twitter.

«Договорились разрешить передвижение между Россией и Израилем, чтобы граждане обеих стран могли вернуться в свою страну», — сказал он.

Помимо этого лидеры обсудили сотрудничество в сфере закупок медицинских оборудования и средств, отметил Нетаньяху. Он рассказал, что Путин пожелал Израилю успехов в борьбе с инфекцией. По словам премьер-министра Израиля, это был «теплый разговор».

В Кремле сообщили, что Путин и Нетаньяху выразили «взаимный настрой на укрепление координации в борьбе с распространением коронавируса». Помимо этого российский лидер поздравил израильского премьера с наступающим праздником Песах.