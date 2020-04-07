Россия вывезет около 1,5 тыс. граждан из Алжира и стран Азии

Фото: Григорий Зименков / ТАСС

Россия эвакуирует около 1,5 тыс. своих туристов, остающихся за границей, российские самолеты вылетят в Бангкок, Алжир, Токио и Сеул. Об этом сообщает координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает стопкоронавирус.рф.

Всего на 7 апреля запланировано семь вывозных авиарейсов. Самолеты отвезут пассажиров из Бангкока в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск и Новосибирск, из Алжира — в Москву, из Токио — во Владивосток, из Сеула — в Хабаровск.

6 апреля Россия возобновила эвакуацию российских граждан из-за рубежа. Ранее все вывозные рейсы были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса на территории страны.

7 апреля компания S7 получила разрешение на вывоз российских туристов из Таиланда и Японии. Рейсы авиаперевозчика запланированы на вторник в Токио и Бангкок. По данным посольства России, в Японии находятся более 600 российских граждан, которые не могут вылететь из страны.