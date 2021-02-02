Меркель назвала хорошими данные о российской вакцине «Спутник V»

Ангела Меркель (Фото: Henning Schacht / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала хорошими данные об испытаниях вакцины «Спутник V», опубликованные в журнале Lancet. Об этом она заявила в интервью ARD.

В материале Lancet говорится, что вакцина обеспечивает 91,6% эффективности против COVID-19.

«Я говорила об этом с президентом России [Владимиром Путиным], сегодня мы увидели хорошие данные о российской вакцине», — прокомментировала она опубликованную статью (цитата по Reuters).

Меркель напомнила, что любая вакцина, получившая одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), будет приветствоваться в Германии.