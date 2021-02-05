Орбан оценил срок начала вакцинации «Спутником V» в Венгрии

Фото: Zsolt Czegledi / MTI via AP

Венгрия может начать прививать население российской вакциной «Спутник V» уже на следующей неделе. Об этом в эфире радио венгерского Kossuth сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Reuters.

Председатель венгерского правительства отметил, что к сегодняшнему дню в стране привились 264 530 человек, в 275 764 переболели коронавирусом. По его словам, к началу марта совокупное число и тех, и других должно достигнуть 1 млн человек. Кроме того, по его словам, к 15 марта Венгрия планирует привить всех граждан старше 60 лет.

Венгрия стала первой европейской страной, одобрившей использование российской вакцины, 22 января Венгрия и Россия подписали соглашение о поставках «Спутника V». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тогда же заявил, его страна получит 2 млн доз препарата для вакцинации 1 млн граждан. Приобретать вакцину будут в три этапа.