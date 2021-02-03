Минздрав ФРГ допустил возможность производства в стране «Спутник V»

Йенс Шпан (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Федеральное правительство Германии изучает, есть ли у страны мощности для производства российской вакцины «Спутник V». Об этом на конференции «Европа 2021», организованной изданиями ZEIT, Tagesspiegel, Handelsblatt и WirtschaftsWoche, заявил министр здравоохранения Йенс Спан.

Министр рассказал, что на данный момент российская вакцина проходит проверку в Европейском агентстве по лекарственным средствам (Ema) в Амстердаме.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель назвала хорошими данные об испытаниях вакцины «Спутник V», опубликованные в журнале Lancet. В нем говорится, что вакцина обеспечивает 91,6% эффективности против COVID-19.