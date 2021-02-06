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Журналист Bloomberg назвал «Спутник V» главным научным прорывом России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» можно назвать одним из самых существенных научных прорывов страны с советских времен. Такое мнение выразил журналист Bloomberg Генри Мейер.

В своей статье он заявил, что интерес зарубежных стран к препарату вырос после того, как отчет о высокой эффективности вакцины опубликовал научный журнал Lancet. Исследования показали, что препарат не уступает аналогам из США и Европы и более действенен, чем вакцины из Китая.

Мейер отмечает, что как минимум 19 стран одобрили препарат для использования, в том числе Венгрия, которая является членом Евросоюза, и в скором времени вакцину могут зарегистрировать Бразилия и Индия (на сайте, посвященном «Спутнику V», сообщается, что по состоянию на февраль препарат зарегистрировали более чем в 15 государствах, еще более 50 стран подали на нее заявки).

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Фото:David Goldman / AP

В середине января старший аналитик Bloomberg по фармацевтике Сэм Фазели заявил, что несмотря на отсутствие подробных данных о третьем этапе клинических испытаний «Спутника V», есть основания полагать, что препарат является надежным и эффективным, в отличие от китайской вакцины CoronaVac. Он отметил, что Россия благодаря разработке «Спутник V» вошла в пятерку производителей вакцин, которые получили наибольшее количество предзаказов на поставку препаратов.

Специалист напомнил, что российская вакцина прошла три этапа клинических испытаний. Суммарно, как говорил Фазели, прививка на тот момент была сделана почти 23 тыс. человек, из которых коронавирусом затем заболели менее 150 человек. Он особо отметил сотрудничество разработчиков «Спутника V» с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от COVID-19 с применением одного из компонентов российской вакцины и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

вакцина коронавирус Bloomberg
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