Журналист Bloomberg назвал «Спутник V» главным научным прорывом России

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» можно назвать одним из самых существенных научных прорывов страны с советских времен. Такое мнение выразил журналист Bloomberg Генри Мейер.

В своей статье он заявил, что интерес зарубежных стран к препарату вырос после того, как отчет о высокой эффективности вакцины опубликовал научный журнал Lancet. Исследования показали, что препарат не уступает аналогам из США и Европы и более действенен, чем вакцины из Китая.

Мейер отмечает, что как минимум 19 стран одобрили препарат для использования, в том числе Венгрия, которая является членом Евросоюза, и в скором времени вакцину могут зарегистрировать Бразилия и Индия (на сайте, посвященном «Спутнику V», сообщается, что по состоянию на февраль препарат зарегистрировали более чем в 15 государствах, еще более 50 стран подали на нее заявки).

В середине января старший аналитик Bloomberg по фармацевтике Сэм Фазели заявил, что несмотря на отсутствие подробных данных о третьем этапе клинических испытаний «Спутника V», есть основания полагать, что препарат является надежным и эффективным, в отличие от китайской вакцины CoronaVac. Он отметил, что Россия благодаря разработке «Спутник V» вошла в пятерку производителей вакцин, которые получили наибольшее количество предзаказов на поставку препаратов.