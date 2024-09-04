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Общество ,  
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Суд принял встречный иск покупательницы квартиры Долиной

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Хамовнический суд Москвы поступил иск покупательницы квартиры Ларисы Долиной — Полины Лурье к певице, сообщила пресс-служба столичных судов. Ранее, 21 августа, Долина подала иск к Лурье об оспаривании сделки по отчуждению принадлежащей ей квартиры.

Лурье требует прекращения права пользования жилым помещением, выселения, снятия с регистрационного учета Ларисы Долиной, а также ее дочери и внучки. «В настоящее время иск принят к производству, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству на 13 сентября 2024 года», — отметили в пресс-службе.

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13 августа Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, а ее квартира арестована. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, в мае она выставила на продажу пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 130 млн руб., а вырученные деньги перевела «на безопасный счет». Сделать это артистку убедили телефонные мошенники, заверив, что квартира останется в ее собственности. Также она отправила мошенникам около 68 млн руб. сбережений.

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Лариса Долина

эстрадная певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
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