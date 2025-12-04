Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору вокруг ее квартиры

Лариса Долина (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Верховный суд России привлек дочь певицы Ларисы Долиной Ангелину и несовершеннолетнюю внучку в качестве заинтересованных лиц в разбирательство вокруг квартиры артистки, это сообщается\ в базе данных инстанции.

«Заинтересованные лица: Долина Ангелина Анатольевна, действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетней Долиной А.И.», — гласит публикация.

Также в качестве третьих лиц привлечены одна из осужденных по уголовному делу о мошенничестве в отношении Долиной Анжела Цырульникова и столичное управление по вопросам миграции МВД России.

Дело передано в коллегию Верховного суда. Инстанция проведет судебное заседание 16 декабря в 15:00.

3 декабря Верховный суд запросил материалы дела об имущественном споре между Ларисой Долиной и Полиной Лурье для более детального изучения. Ранее Второй кассационный суд признал законными решения нижестоящих инстанций о возвращении певице проданной квартиры.

В прошлом году Долина продала свою пятикомнатную квартиру в московских Хамовниках по цене ниже рыночной Полине Лурье. Когда Лурье попросила певицу освободить квартиру, та заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые подтолкнули ее к продаже недвижимости. Суд удовлетворил иск певицы и признал сделку недействительной, вернув ей квартиру. В итоге Лурье осталась без имущества и без денег.