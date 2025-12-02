 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Долину позвали в Госдуму, чтобы дать возможность высказаться

Депутат Свищев: Долину позвали в Госдуму, чтобы дать возможность высказаться
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Народную артистку России Ларису Долину пригласили принять участие в заседании Государственной думы, посвященном проблеме мошенничества на рынке вторичного жилья. Об этом сообщил депутат Дмитрий Свищев, объяснив причины такого решения, передает 360.ru.

По словам парламентария, история с возвратом певицей проданной квартиры вызвала широкий общественный резонанс и создала опасный прецедент. В Госдуме хотят лично услышать мнение Долиной и понять механизм, по которому суд встал на ее сторону.

«Хотим понять, как это все происходит, почему правосудие встало на ее сторону. Может, откроет нам глаза на какие-то факты, может, мы чего-то не знаем», — пояснил Свищев.

Депутат отметил, что общество «трясет» из-за этого случая и подобные схемы стали распространяться, затронув в том числе и рынок подержанных автомобилей. Он выразил опасение, что процесс может стать неуправляемым, поэтому проблеме необходимо уделить особое внимание и выработать законодательные меры защиты для добросовестных покупателей.

Целью запланированного круглого стола, который пройдет 17 декабря, является подготовка законодательной инициативы, которая защитит права граждан при сделках с недвижимостью. Приглашение Долиной было направлено через ее директора, и окончательное решение об участии примет сама певица. Помимо Ларисы Долиной на заседание приглашены ведущие юристы по жилищным спорам, представители Росреестра, Минюста, банковского и страхового сектора, а также авторитетные блогеры.

Ксения Потрошилина
Лариса Долина скандал Госдума мошенничество рынок жилья
