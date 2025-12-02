Долину позвали в Госдуму, чтобы дать возможность высказаться
Народную артистку России Ларису Долину пригласили принять участие в заседании Государственной думы, посвященном проблеме мошенничества на рынке вторичного жилья. Об этом сообщил депутат Дмитрий Свищев, объяснив причины такого решения, передает 360.ru.
По словам парламентария, история с возвратом певицей проданной квартиры вызвала широкий общественный резонанс и создала опасный прецедент. В Госдуме хотят лично услышать мнение Долиной и понять механизм, по которому суд встал на ее сторону.
«Хотим понять, как это все происходит, почему правосудие встало на ее сторону. Может, откроет нам глаза на какие-то факты, может, мы чего-то не знаем», — пояснил Свищев.
Депутат отметил, что общество «трясет» из-за этого случая и подобные схемы стали распространяться, затронув в том числе и рынок подержанных автомобилей. Он выразил опасение, что процесс может стать неуправляемым, поэтому проблеме необходимо уделить особое внимание и выработать законодательные меры защиты для добросовестных покупателей.
Целью запланированного круглого стола, который пройдет 17 декабря, является подготовка законодательной инициативы, которая защитит права граждан при сделках с недвижимостью. Приглашение Долиной было направлено через ее директора, и окончательное решение об участии примет сама певица. Помимо Ларисы Долиной на заседание приглашены ведущие юристы по жилищным спорам, представители Росреестра, Минюста, банковского и страхового сектора, а также авторитетные блогеры.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили