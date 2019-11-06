Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о встрече с ним в СИЗО

Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, посетил СИЗО, в котором содержится его сын. Ранее Читинский гарнизонный военный суд арестовал солдата на два месяца.

Как заявил РБК Салим Шамсутдинов, устроить стрельбу в воинской части Рамиля вынудили неуставные отношения между сослуживцами. «Что его могло вывести? Сразу понятно — дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним. Довели его до такого состояния», — сказал он.

Шамсутдинов-старший рассчитывает на то, что сына приговорят не более, чем к 15 годам лишения свободы. «Хотя бы не пожизненное, он же еще молодой [Рамилю Шамсутдинову 20 лет]. Ну дадут ему лет 15. Он же и выйдет оттуда молодым. Ему дальше продолжать нормально существовать», — выразил он надежду.

«Он был рад видеть, удивился, что мы смогли приехать [в Читу из Тюменской области]. У меня одна пенсия. После инсульта меня на работу, кто возьмет? С дорогой помогли. На поездку скинулись друзья и родственники», — добавил Салим Шамсутдинов.