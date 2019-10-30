Брат расстрелявшего сослуживцев рядового ответил на сообщения о насилии

Рядовой Равиль Шамсутдинов, расстрелявший военнослужащих в части № 54160 в Забайкальском крае, страдал от насилия со стороны сослуживцев, считает его старший брат Риян Шамсутдинов. Об этом он сообщил в разговоре с РБК.

«Я считаю, что к нему применялось насилие. Если бы он был психически неуравновешенным, то это бы подтвердилось еще в Вагайском военкомате в 16 лет», — рассказал он.

Риян Шамсутдинов также отметил, что его брат проходил медицинское обследование и психологические тесты во время учебы в училище, потом в областном военкомате, где также подтвердили, что он годен к службе, а затем и в войсковой части. «Ему доверили оружие — это означает, что его признали полностью психически здоровым», — считает он.

Риян Шамсутдинов предполагает, что над его братом издевались сослуживцы или офицеры. «Видимо, он попал в такой коллектив. Может быть, его в течение нескольких месяцев гнобили, преследовали, что-то ему говорили. Я сам служил, я понимаю, как это происходит», — добавил он, отметив, что единственное, чего он не понимает, — это как его брата отправили в наряд, если он был в подавленном состоянии.