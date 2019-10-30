Брат расстрелявшего сослуживцев рядового ответил на сообщения о насилии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 63,87 (+0,04) Quote, 14:48
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 71,01 (+0,23) Quote, 14:48
В «Синергии» ответили на публикации о сборе отпечатков пальцев у детей Общество, 19:38 Власти сообщили о «массовых авариях» в Москве Общество, 19:28 Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном Политика, 19:23 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:21 Бывший футболист ЦСКА Хонда будет тренироваться у Слуцкого в «Витессе» Спорт, 19:11 Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 19:09 Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах Экономика, 19:05 Кабмин установил пределы повышения тарифов на услуги ЖКХ в 2020 году Экономика, 18:59 Суд отпустил из СИЗО общавшегося с «архангельским террористом» подростка Общество, 18:58 Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье Общество, 18:51 Брат расстрелявшего сослуживцев рядового ответил на сообщения о насилии Общество, 18:49 «Нафтогаз» назвал ожидаемым разрешение Дании на «Северный поток-2» Экономика, 18:43 СК объяснил претензии к новому фигуранту «дела 27 июля» Общество, 18:41 Сеансы Кашпировского: как хайп подпортил онлайн-курсы Pro, 18:35
Общество ,  
0 
Брат расстрелявшего сослуживцев рядового ответил на сообщения о насилии

Рядовой Равиль Шамсутдинов, расстрелявший военнослужащих в части № 54160 в Забайкальском крае, страдал от насилия со стороны сослуживцев, считает его старший брат Риян Шамсутдинов. Об этом он сообщил в разговоре с РБК.

«Я считаю, что к нему применялось насилие. Если бы он был психически неуравновешенным, то это бы подтвердилось еще в Вагайском военкомате в 16 лет», — рассказал он.

Риян Шамсутдинов также отметил, что его брат проходил медицинское обследование и психологические тесты во время учебы в училище, потом в областном военкомате, где также подтвердили, что он годен к службе, а затем и в войсковой части. «Ему доверили оружие — это означает, что его признали полностью психически здоровым», — считает он.

Риян Шамсутдинов предполагает, что над его братом издевались сослуживцы или офицеры. «Видимо, он попал в такой коллектив. Может быть, его в течение нескольких месяцев гнобили, преследовали, что-то ему говорили. Я сам служил, я понимаю, как это происходит», — добавил он, отметив, что единственное, чего он не понимает, — это как его брата отправили в наряд, если он был в подавленном состоянии.

Общество
Знакомые стрелка из Забайкальского края рассказали о нем

Риян Шамсутдинов также сообщил, что его младший брат часто созванивался с родными, когда находился в учебной части, однако после перевода в военную часть в Горном его поведение изменилось, он стал более замкнутым. «За одну-две недели до трагедии он с отцом связался, сказал, что телефон потерял. Попросил денег ему закинуть, чтобы он мог самый простой телефон купить — 1,5–2 тысячи, причем на чужую карту. Мы, конечно, удивились, но послали», — сообщил он РБК.

25 октября рядовой-срочник Равиль Шамсутдинов во время службы в воинской части № 54160 открыл огонь из автомата, убив восемь человек и ранив еще двух. Двое погибших были офицерами.

Министерство обороны после инцидента заявило, что у молодого человека произошел нервный срыв на личной почве и расстрел сослуживцев не связан с проблемами во время несения службы.

Общество
СМИ узнали подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

Источники «РИА Новости» и «Коммерсанта» сообщали, что массовое убийство могло произойти после издевательств над Шамсутдиновым и неуставных отношений внутри части. По данным 72.ru, служившие в части № 54160 говорили, что в ней была дедовщина со стороны одного из убитых — лейтенанта Даниила Пьянкова.

Шамсутдинова задержали и возбудили против него уголовное дело в по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). По данной статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Теги: Забайкалье, стрельба, убийство, воинская часть, новости РБК
Материалы по теме
Отец стрелка из Забайкалья ответил на сообщения о причинах стрельбы
Общество
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
Общество
Читинский суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата в Забайкалье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter