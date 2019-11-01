Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье отказался обжаловать свой арест

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье, не будет обжаловать свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Читинский гарнизонный суд.

«Апелляционная жалоба на арест Шамсутдинова в суд не поступала. Насколько мне известно, участники процесса заявляли, что не будут обжаловать решение [об избрании ареста]», — сказала собеседница агентства.

РБК направил запрос в пресс-службу Читинского гарнизонного военного суда.

Стрельба произошла 25 октября в воинской части 54160 поселка Горный. Солдат-срочник открыл огонь из автомата по сослуживцам. В результате восемь человек погибли и еще двое пострадали. Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц). В конце октября Шамсутдинова арестовали на два месяца.