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Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье отказался обжаловать свой арест

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье, не будет обжаловать свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Читинский гарнизонный суд.

«Апелляционная жалоба на арест Шамсутдинова в суд не поступала. Насколько мне известно, участники процесса заявляли, что не будут обжаловать решение [об избрании ареста]», — сказала собеседница агентства.

РБК направил запрос в пресс-службу Читинского гарнизонного военного суда.

Стрельба произошла 25 октября в воинской части 54160 поселка Горный. Солдат-срочник открыл огонь из автомата по сослуживцам. В результате восемь человек погибли и еще двое пострадали. Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц). В конце октября Шамсутдинова арестовали на два месяца.

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В Минобороны заявляли, что причиной мог стать нервный срыв из-за личных обстоятельств, связанных с прохождением военной службы. СМИ писали, что одной из версий произошедшего могли быть неуставные отношения, в частности преследование Шамсутдинова из-за его национальности.

Источники РБК сообщали, что комиссия военного ведомства подтвердила версию о повышенной психической нагрузке и межличностном конфликте. Один из собеседников отмечал, что версии об избиениях и неуставных отношениях не нашли подтверждения.

Отец солдата заявлял, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. Брат Шамсутдинова также выражал мнение, что тот страдал от насилия со стороны сослуживцев.

Теги: Забайкалье, солдат, стрельба, новости РБК
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