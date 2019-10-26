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СМИ узнали подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
По данным источников, причиной расстрела сослуживцев в военной части могли стать неуставные отношения. Следователи не исключают, что срочника Рамиля Шамсутдинова могли преследовать из-за его национальности

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября застрелил восемь человек в военной части в Забайкальском крае, мог открыть огонь из-за неуставных отношений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. О том, что такой мотив рассматривается в качестве версии произошедшего, также заявил источник «РИА Новости».

Как пишет «Коммерсантъ», следователи проверяют несколько версий произошедшего. Одна из них заключается в том, что сослуживцы могли преследовать Шамсутдинова из-за национальности.

По данным газеты, инцидент произошел в части № 14258 — это батальон охраны, который обслуживает объекты закрытого территориального образования (ЗАТО) «Горный» Читинской области. Накануне, 25 октября, в 18:20 по местному времени (12:20 мск) Шамсутдинова сменили с поста. Он должен был разрядить автомат, но вместо этого присоединил к нему магазин и открыл огонь по сослуживцам. 

Как сообщил собеседник «РИА Новости», два офицера и шесть рядовых погибли на месте. Еще двое рядовых получили ранения — в правую руку и живот, а также по касательной в затылок.

Шамсутдинов был призван в армию в июле этого года военкоматом Нурлатского района Татарстана, уточняет «Коммерсантъ». При прохождении комиссии ему поставили вторую группу нервно-психической устойчивости. Данная группа предусматривает, что нервный срыв возможен только при длительном нахождении в экстремальной ситуации. Таким людям можно доверять задачи с оружием и боеприпасами, пишет издание. 

По итогам медосмотра Шамсутдинов получил группу здоровья Б (годен к службе с незначительными ограничениями), ему также присвоили вторую категорию профпригодности. В Минобороны заявляли, что военнослужащий мог открыть огонь по своим сослуживцам из-за нервного срыва, «вызванного личными обстоятельствами».  

Материал дополняется

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Забайкалье
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