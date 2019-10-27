Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. Об этом Салим Шамсутдинов заявил в интервью тюменскому порталу «72.ru».

По словам Салима Шамсутдинова, о происшествии он узнал из прессы. По настоящее время из войсковой части с отцом стрелявшего никто не связывался, только назначенный адвокат сына.

Он рассказал, что когда все после происшествия начали ему звонить и «спрашивать про сына», он подумал, что сын «взял какой-то кредит». В итоге о происшествии Шамсутдинов узнал из интернета, а «военные до сих пор не позвонили».

Отец с сыном до стрельбы созванивались каждые выходные, но за неделю до инцидента отец заметил, что у него «голос поменялся». При этом сын рассказал, что собирался подписывать контракт на службу в армии.