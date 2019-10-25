Общество , 25 окт, 17:05
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СК завел дело после расстрела военнослужащих в Забайкалье
Военный следственный отдел Следственного комитета России по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащих в Забайкалье. Об этом сообщается на сайте СК.
«Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, рядовой в войсковой части 54160 расстрелял военнослужащих, в результате погибли два офицера и шесть сослуживцев, еще два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.
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