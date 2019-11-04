Расстрелявший сослуживцев солдат получал взыскания за обращение с оружием

Рядовой Рамиль Шамсутдинов обладал качествами лидера и способностью «физического воздействия на других». Но был конфликтным и направлял оружие на сослуживцев, следует из его личной характеристики

Рамиль Шамсутдинов (Фото: mig41 / Telegram )

РБК ознакомился с социально-психологической характеристикой личности военнослужащего Рамиля Шамсутдинова, составленной в ходе обследования военными психологами военнослужащих воинской части 54160 в Забайкалье. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к комиссии, ведущей расследование обстоятельств, которые привели к расстрелу Шамсутдиновым своих сослуживцев.

В характеристике указано, что призванный в июле 2019 года Шамсутдинов занимался рукопашным боем, борьбой, легкой атлетикой и был «физически развит отлично». Имел навыки владения стрелковым и холодным оружием, интерес к ведению вооруженной борьбы и участию в боевых действиях. «Способен к оказанию физического воздействия на других», — указали психологи воинской части.

В то же время рядовой демонстрировал повышенную конфликтность с сослуживцами, низкий уровень внушаемости и нетерпимость к подчиненности, говорится в документе.

«Неоднократно получал замечания от командиров за нарушение требований безопасности с оружием во время учебно-боевых упражнений. Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев. Отличается упрямством, высокой целеустремленностью, амбициозен, тщеславен. Стремится занять командную должность, хочет быть сержантом. Обладает выраженными лидерскими качествами. Во взаимоотношениях с командирами способен на грубость. Болезненно реагирует на критику в свой адрес, при этом легко критикует других или нарушает их личное пространство. В общении с другими может проявляться ультимативность, невежливость, беспринципность. В воплощении собственных целей настойчив, методичен, расчетлив и последователен», — отмечается в документе. В итоге психолог отнес Шамсутдинова ко II группе нервно-психической устойчивости, пояснив, что «на фоне негативно окрашенных переживаний: гнев, печаль, обида — происходит эмоциональное «застревание», при этом свойственно долгое внутреннее удерживание таких эмоций, которые возникают на почве уязвленного самолюбия».