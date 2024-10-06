Спутница Дурова сообщила, что потеряла ребенка после его ареста в Париже

Юлия Вавилова сообщила, что узнала о своей беременности после ареста Дурова, в этот период она испытывала сильный стресс. На десятой неделе она потеряла ребенка. Дуров ранее говорил, что он отец более 100 биологических детей

Юлия Вавилова и Павел Дуров (Фото: julivavilovaa / Telegram)

Юлия Вавилова, которая сопровождала основателя Telegram Павла Дурова в Париж, где он был арестован, рассказала, что во время этих событий узнала о своей беременности, а в октябре потеряла ребенка. Пост об этом также опубликовал сам Дуров, которого задержали в парижском аэропорту 24 августа.

По его словам, 27 августа у него было «обычное многочасовое интервью с полицией». «Между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя любимая Юлия тоже на допрос. Он сказал, что она должна была прийти, но не смогла. Я надавил на него, чтобы узнать причины. «Испугалась? Уехала из Парижа?» — спросил я. Он колебался. «Она беременна», — наконец сказал он», — пишет Дуров.

Вавилова сообщила, что ее и помощника Дурова Марио отпустили через три часа после задержания в аэропорту, но они были без телефонов. Только после покупки новых они узнали, что Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. «Стресс был неописуемым», — пишет девушка. В это же время она решила сделать тест на беременность и получила положительный результат.

Полиция просила ее прийти на допрос, но врач посоветовал не делать этого из-за стресса и раннего срока беременности. 28 августа Дурова отпустили из-под стражи, пара воссоединилась. «Я действительно наслаждалась волшебным Парижем во время беременности», — сообщила девушка.

Однако 4 октября Вавилова узнала о потере ребенка — у него перестало биться сердце. 5 октября ей сделали операцию.

Вавилова — блогер и коуч по криптовалютам. Дуров и девушка до задержания не афишировали свои отношения, но, судя по Stories девушки в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), этим летом она посещала те же страны и в то же время, когда там был Дуров, — в конце июня это был Казахстан, в августе — Азербайджан.

Дуров также заявил, что пока он был под арестом, на Вавилову оказывали «безумное давление». «Какой-то блогер пустил слух, что она «агент «Моссада». Другие люди высказали абсурдную идею, что именно ее посты (а не данные моего чартерного рейса) побудили полицию встретить меня в аэропорту», — рассказал основатель Telegram.

Так как девушка не вернула свои электронные устройства, она несколько недель не могла получить доступ к своим аккаунтам, что вызвало «еще больше спекуляций». «Кибербуллинг, направленный на нее, продолжал достигать новых высот», — пишет Дуров и заканчивает свой пост отсылкой к публикации Вавиловой о потере ребенка.

В конце июля Дуров рассказал, что у него более сотни биологических детей в 12 странах, так как 15 лет назад он стал донором спермы. Незадолго до это 43-летняя Ирина Болгар рассказала, что у нее есть трое детей от 39-летнего Дурова.

По ее словам, она познакомилась с бизнесменом летом 2012 года в Санкт-Петербурге в качестве «эксперта по йоге», в 2013-м у них завязались романтические отношения. До 2017-го они жили в Петербурге, в это время у них появились трое детей: дочь Лея (2013), сыновья Даниэль (2016) и Давид (2017). В 2018-м Болгар переехала к Дурову в Дубай, но не смогла получить в ОАЭ вид на жительство и с 2020 года живет с детьми в Швейцарии. Она обвиняла Дурова в невыплате алиментов и насилии по отношению к детям.

Представитель Дурова говорил, что Болгар и основатель Telegram никогда не были парой, а те деньги, которые бизнесмен выплачивал ей в качестве алиментов, женщина «расточительно тратила на предметы роскоши и другие излишества». По словам представителя, Дуров поддерживает каждого своего ребенка «поровну по ставке $10 тыс. в месяц».