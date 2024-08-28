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Задержание Павла Дурова ,  
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Павла Дурова отпустили из-под стражи под обязательство залога в €5 млн

Сюжет
Задержание Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров по решению суда будет отпущен из-под стражи с обязательством внести залог в размере €5 млн. Он будет обязан дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там. Покидать территорию Франции ему запрещено.

По оценке Forbes, состояние Дурова на момент задержания составляло $15,5 млрд, он занимает 120-е место в рейтинге богатейших людей мира.

Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Вплоть до вечера 28 августа он находился под стражей без официального предъявления обвинений. Прокуратура Парижа заявила, что предпринимателя арестовали в рамках расследования дела, которое содержит 12 обвинений против «неназванного лица».

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