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Бизнес ,  
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Дуров впервые опубликовал фотографию со старшей дочерью

Впервые о том, что у Дурова есть дети, в конце июня публично сообщила Ирина Болгар и показала фотографии троих детей. Дуров опубликовал фото с дочерью, но, по всей видимости, не от Болгар
Павел Дуров с дочерью
Павел Дуров с дочерью (Фото: durov / Telegram)

Павел Дуров в своем телеграм-канале впервые опубликовал фотографию со старшей дочерью и в шутку заявил, что именно она стоит за Telegrаm.

«Пока мы терпеливо ждем, пока Google одобрит последнее обновление Telegram, давайте немного поностальгируем. ❤️ Вот моя старшая дочь консультирует меня, как запустить Telegram летом 2013 года. Она — настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята», — подписал фотографию бизнесмен.

На снимке изображена белокурая девочка, на вид ей примерно 3–4 года. Вероятно, речь идет о дочери Дурова Алине, которую, согласно данным Forbes, в 2009 году родила бывшая сокурсница бизнесмена Дарья Бондаренко. От Бондаренко у Дурова также есть сын Михаил 2010 года рождения. Ни Бондаренко, ни Дуров никогда свои отношения не комментировали.

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Бизнес
Ирина Болгар

Впервые о том, что у Дурова есть дети, в конце июня сообщила Ирина Болгар, опубликовавшая фото бизнесмена и трех его детей в Instagram. Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.

В начале августа Болгар прислала Forbes копии документов, подтверждающих отцовство Дурова. Она рассказала журналу, что познакомилась с бизнесменом в 2012 году и с 2013 по 2017 год у них родились сыновья Даниэль и Давид и дочь Лея. Болгар жила с детьми в Санкт-Петербурге, а в 2018 году переехала к Дурову в Дубай, однако не смогла получить в ОАЭ вид на жительство. С 2020 года она и дети живут в Швейцарии.

Болгар, после того как Дуров, по ее словам, перестал платить алименты, подала в один из судов Женевы два иска — об опеке над детьми (гражданский) и о физическом насилии (уголовный). По данным Forbes, Дуров платил ей €150 тыс. ежемесячно. В первом иске, поданном в марте 2023 года, утверждается, что предприниматель пять раз применил к сыну насилие. 29 августа, уже после задержания Дурова во Франции, Болгар сообщила, что суд в Швейцарии лишил основателя Telegram родительских прав.

Представитель Дурова накануне заявил, что бизнесмен и Болгар никогда не были парой, а те деньги, которые Дуров выплачивал ей в качестве алиментов, женщина «расточительно тратила на предметы роскоши и другие излишества». «У Дурова много детей, и он поддерживает каждого из них поровну по ставке $10 тыс. в месяц на ребенка», — отметил представитель.

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Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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