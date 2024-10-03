Представитель Дурова обвинил Болгар в растрате денег, выделенных на детей

Впервые о совместных с Дуровым детях Болгар объявила в июне. После этого женщина обвинила бизнесмена в том, что тот перестал платить алименты и заблокировал все карты. Представитель Дурова заявил, что они никогда не были парой

Ирина Болгар (Фото: missbolgar / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Основатель Telegram Павел Дуров и мать троих его детей Ирина Болгар никогда не были парой, а те деньги, которые бизнесмен выплачивал ей в качестве алиментов, женщина «расточительно тратила на предметы роскоши и другие излишества», заявил представитель Дурова в комментарии The New York Times (NYT).

«У Дурова много детей, и он поддерживает каждого из них поровну по ставке $10 тыс. в месяц на ребенка. Дуров теперь надеется, что швейцарская система правосудия разрешит этот спор, чтобы средства, незаконно присвоенные Болгар, могли быть использованы по назначению: на поддержку детей», — сказал представитель.

Болгар обвинила бизнесмена в том, что тот перестал платить алименты детям, и сочла мессенджер Telegram совместно нажитым имуществом. В комментарии для NYT она опровергла нецелевое использование денег, полученных от Дурова. Также она рассказала про «двойную жизнь» бизнесмена в 2014 году, когда водитель привез набор подарков ее детям, хотя они предназначались «другой семье Дурова». «Водитель перепутал списки и привез подарки для детей постарше», — рассказала женщина. Болгар также обвиняет Дурова в роскошном образе жизни, который он хотел скрыть.

Представитель бизнесмена опроверг, что тот вел какой-либо иной образ жизни, кроме аскетического. «Дуров последовательно критиковал экстравагантный образ жизни сверхбогатых и выступал за создание, а не за потребление», — сказал он.

Впервые о совместных с Дуровым детях Болгар объявила в конце июня, опубликовав фото в Instagram. Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей. В начале августа женщина прислала Forbes копии документов, подтверждающих отцовство Дурова. Болгар рассказала журналу, что познакомилась с бизнесменом в 2012 году и с 2013 по 2017 год у них родились сыновья Даниэль и Давид и дочь Лея. Болгар жила с детьми в Санкт-Петербурге, а в 2018 году переехала к Дурову в Дубай, однако не смогла получить в ОАЭ вид на жительство. С 2020 года она и дети живут в Швейцарии.

Болгар, после того как Дуров, по ее словам, перестал платить алименты, подала в один из судов Женевы два иска — об опеке над детьми (гражданский) и о физическом насилии (уголовный). По данным Forbes, Дуров платил ей €150 тыс. ежемесячно. В первом иске, поданном в марте 2023 года, утверждается, что предприниматель пять раз применил к сыну насилие.

29 августа, уже после задержания Дурова во Франции, Болгар сообщила, что суд в Швейцарии лишил основателя Telegram родительских прав. По ее словам, в конце 2022 года бизнесмен выдвинул ультиматум «с целью принудить» Болгар к переезду в ОАЭ, но не приглашал ее переехать к нему. Она пояснила, что к этому моменту их личные отношения фактически прекратились.

Дуров в итоге заблокировал доступ ко всем картам, которыми женщина пользовалась, прекратил оплачивать счета, в том числе за образование, путешествия и медицинские расходы, а также отказался подписать согласие на продление детям европейских иммиграционных документов и оформление новых. «Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе», — считает Болгар.