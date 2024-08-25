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Задержание Павла Дурова ,  
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Родственники спутницы Дурова сообщили, что она не выходит на связь

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Предположительно, Дурова сопровождала Юлия Вавилова — блогер и криптокоуч. После его задержания вечером 24 августа в Париже она перестала выходить на связь
Юлия Вавилова
Юлия Вавилова (Фото: julivavilovaa / Telegram)

Блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова, которая, предположительно, находилась вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым во время задержания во Франции, не выходит на связь, сообщили телеграм-каналу Baza ее родственники.

Дуров и Вавилова не афишировали отношения, но, судя по Stories девушки в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), этим летом она посещала одни и те же страны в то же время, когда там был Дуров, — в конце июня это был Казахстан, в августе — Азербайджан. Самолет основателя Telegram летел из этой страны перед посадкой в Париже, где в аэропорту его задержали. У пары появлялись и ролики из одних и тех же мест — например, из стрелкового клуба.

Один из родственников Вавиловой сообщил Baza, что девушка общалась с матерью два дня назад, а сегодня, 25 августа, та не смогла дозвониться до дочери. Отец девушки сообщил, что последний раз общался с ней 2 августа, в день рождения, и рассказал, что она планировала поехать во Францию.

РБК попытался связаться с Вавиловой, но она была недоступна.

Телеграм-канал Mash тоже пишет, что 39-летнего Дурова сопровождала 24-летняя Вавилова. По его данным, пару видели вместе в дубайском фитнес-клубе Seven.

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Фото:@durov / Instagram (принадлежит компании Meta, с 21 марта 2022 года решением суда организация признана в России экстремистской и запрещена)

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту после прилета из Азербайджана. Вместе с ним были девушка и охранник. Источники AFP говорили, что основатель Telegram планировал провести во французской столице как минимум один вечер и устроить ужин.

Претензии французских силовиков к Дурову возникли из-за недостаточной, по их мнению, модерации в мессенджере и отказа от сотрудничества с властями в борьбе со злоумышленниками, использующими мессенджер. Из-за этого Дурову могут предъявить обвинения в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве. Как сообщил журналист телеканала LCI Сирил Амурский, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

У основателя Telegram есть как минимум четыре гражданства: России, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невиса. Российское посольство во Франции сразу после задержания Дурова предприняло необходимые действия по прояснению ситуации, сообщали дипломаты. Французские власти пока «уклоняются от взаимодействия», заявили в дипмиссии.

В поддержку Дурова выступили и в России, и за рубежом. У французского посольства в Москве прошла акция с бумажными самолетиками, которые россияне использовали в период блокировки Telegram в стране; ситуацию комментировали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, бизнесмен Илон Маск, бывший агент АНБ США Эдвард Сноуден, журналист Такер Карлсон и другие.

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Павел Дуров Telegram Франция
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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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