Фигуранты дела о взятке от экс-главы управления ЛУКОЙЛа признали вину

По делу проходят сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС Акимов, Петрович и Брехов, их обвиняют в получении взятки от бывшего главы управления по работе с таможней ЛУКОЙЛа Степанова

Алексей Акимов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС России Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов признали свою вину в получении взятки от бывшего главы управления по работе с таможней ЛУКОЙЛа Алексея Степанова, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении домашнего ареста обвиняемым.

Акимов, Петрович, Брехов были задержаны 3 апреля этого года, в тот же день им были предъявлены обвинения по двумя статьям — о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и незаконных получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 3 ст. 183 УК). На следующий день Басманный суд отправил их под домашний арест.

Степанова обвиняют по ч. 3 ст. 183 УК, а также в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК). Он был помещен в СИЗО.

Экс-глава управления ЛУКОЙЛа также признал свою вину, сообщает ТАСС. Кроме того, в деле о взятке фигурирует имя вице-президента ЛУКОЙЛа Виталия Робертуса, умершего в марте.

Дело было возбуждено 2 апреля. Речь идет о дачи взятки в период с 1 февраля 2023 года по 5 марта этого года. Дело связано с «передачей взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлением указанных сведений третьим лицам», уточняет «РИА Новости».