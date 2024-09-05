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В Магнитогорске начальник ОВД и его зам стали фигурантами дела о взятке

Константин Пензин
Константин Пензин (Фото: Константин Пензин / VK)

В Магнитогорске против начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» и его заместителя завели уголовные дела о превышении полномочий и получении взятки, сообщил источник РБК, знакомый с материалами дела.

Речь идет о статьях о превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности и получении взятки группой лиц по предварительному сговору — ч. 3 ст. 286 и п. «а» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ним — 10 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Подполковника Пензина К.В. и его заместителя подполковника Бурантаева К.Г. задержали 4 сентября. «Высокопоставленные правоохранители обвиняются в получении взятки от бизнесмена, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность», — рассказал собеседник РБК. Он добавил, что по местам их работы и жительства прошли обыски.

По версии следствия, в ноябре 2023 года подозреваемые получили взятку в размере не менее 77 тыс. руб. MGORSK.RU пишет, что начальника отделения полиции Константина Пензина и его заместителя Кайрата Бурантаева отправили под арест до 4 ноября. Оба отстранены от исполнения служебных обязанностей. Пензина задержали за день до выхода на пенсию, отмечает портал.

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Магнитогорск взятка превышение полномочий арест задержания новости
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