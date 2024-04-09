Умершего вице-президента ЛУКОЙЛа подозревали в коррупции

Вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус, умерший в начале марта, был фигурантом дела о даче взятки вместе с главой управления по работе с таможней компании Алексеем Степановым.

Имя Робертуса указано в карточке дела на сайте судов общей юрисдикции города Москвы. 9 апреля решение суда о заключении Степанова под стражу вступило в силу.

«Уголовное дело возбуждено 2 апреля 2024 года по факту дачи в период с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года взятки Робертусом В.В, Степановым А.А. <...> сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России», — написано в постановлении на сайте пресс-службы московских судов.

13 марта компания ЛУКОЙЛ объявила о смерти своего вице-президента Виталия Робертуса. Топ-менеджеру было 53 года.

Позднее, в апреле, руководителя управления по работе с таможенными органами ЛУКОЙЛа Алексея Степанова обвинили по ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса России — дача взятки, а также по ч. 3 ст. 183 Уголовного кодекса — незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 4 апреля Степанова отправили в СИЗО.

В рамках этого дела Басманный суд Москвы также арестовал троих руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, которых обвиняют в получении взятки. Все фигуранты дела останутся под арестом до 2 июня 2024 года.