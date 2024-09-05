Экс-сотрудников управления спецпроектов Минобороны обвинили во взятке
Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении двоих бывших сотрудников управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны и замгендиректора АО «Оборонтест» о получении взятки на сумму более 7,7 млн руб. Об этом сообщило главное военное следственное управление ведомства в телеграм-канале.
Фигуранты дела — экс-начальник одного из отделов управления Минобороны Андрей Чекмазов и его заместитель Дмитрий Фомин, а также Александр Сухарев, занимающий пост замдиректора АО «Оборонтест».
Чекмазова и Фомина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Сухарев подозревается в даче взятки в том же размере (ч. 5 ст. 291 УК), ему грозит такое же наказание.
По версии следствия, в 2016 и 2022 годах между управлением перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны и «Оборонтестом» было заключено два госконтракта на выполнение опытно-конструкторских работ для нужд оборонного ведомства общей стоимостью 1,5 млрд руб.
В период с июня 2023 года по 3 сентября 2024 года Чекмазов и Фомин получили от Сухарева взятку на общую сумму более 7,7 млн руб., полагает следствие. Взамен они должны были обеспечить «беспрепятственное принятие этапов проводимых работ» и не принимать меры по выявленным нарушениям, сказано в сообщении СК. Также от Чекмазова и Фомина требовалось «общее покровительство и попустительство по службе», отметили в ведомстве.
Чекмазова арестовали. Фомину суд назначил домашний арест. О мере пресечения для Сухарева пресс-служба военного следственного управления не сообщила.
С апреля 2024 года в России последовала череда арестов сотрудников Минобороны и связанных с ним структур: их обвиняют в мошенничестве и коррупции. Первым арестованным стал экс-замминистра Тимур Иванов, которому вменили получение взятки в особо крупном размере. Также были арестованы начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, заместитель начальника Генерального штаба Вадим Шамарин, экс-замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков и другие.
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