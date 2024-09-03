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Обвинения во взятках предъявили бывшим топ-менеджерам ВСК

Топ-менеджерам Военно-строительной компании предъявили обвинения во взятках
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Бывшим топ-менеджерам публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК ВСК) предъявили обвинение во взятках и злоупотреблении полномочиями, сообщил телеграм-канал военных следственных органов Следственного комитета.

Фигурантами дела являются замдиректора департамента строительства Сергей Горский, руководитель строительного управления по Западному военному округу Максим Головков и руководитель проекта строительного управления по тому же округу Дмитрий Сюртуков.

По версии следствия, обвиняемые получили от гендиректора компании-подрядчика взятку 13 млн руб. за «согласование заявок на авансирование работ и непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства» многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Взятка также выступила вознаграждением «за общее покровительство и попустительство по службе» в рамках контракта. «Размер необоснованно полученного подрядчиком аванса превысил 1,3 млрд руб.», — сообщили в СК.

Экс-сотрудников ППК ВСК обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса) и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия (пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 285.4). Максимальное наказание по первой статье — лишение свободы на 15 лет, по второй — на десять лет.

В Следственном комитете отметили, что фигуранты дела сотрудничают со следствием и «дают изобличающие показания».

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Сергей Сухов

Военно-строительная компания входит в вертикально выстроенную систему Военно-строительного комплекса Минобороны. Компания возводит под ключ жилые дома и микрорайоны, в основном для военных и их нужд, занимается и реконструкцией исторических объектов.

СК сообщил, что в Москве ведется расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний и гендиректора частной строительной организации, 31 августа.

В июле в столице задержали главу ВСК Андрея Белкова, его также обвиняют по ч. 2 ст. 285.4 УК. В конце того же месяца следователи завели дело о мошенничестве в особо крупном размере против Сергея Сухова, бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании. Источники РБК отмечали, что по этому делу также проходят еще несколько сотрудников коммерческих организаций, которые были аффилированы с ВСК и выполняли для нее работы в рамках госконтракта.

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Теги
Следственный комитет обвинение взятка злоупотребление полномочиями
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