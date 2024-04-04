Офицеров ФТС отправили под домашний арест за взятку от менеджера ЛУКОЙЛа
Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест двух высокопоставленных сотрудников Центральной энергетической таможни Алексея Акимова и Сергея Петровича по делу о получении взятки от руководителя одного из подразделений ЛУКОЙЛа Алексея Степанова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что Степанов руководил управлением ЛУКОЙЛа по работе с таможенными органами.
Фигурантом дела также является Андрей Брехов. Его и Акимова с Петровичем обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 3 ст. 183 УК).
Всем троим суд назначил домашний арест на срок один месяц 30 дней — до 2 июня 2024 года. Следствие запрашивало меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отказал.
Степанова обвиняют по ч. 3 ст. 183 УК, а также в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Басманный суд отправил его под арест до 2 июня.
РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.
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