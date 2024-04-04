Двух сотрудников ФТС отправили под домашний арест за взятку от менеджера ЛУКОЙЛа

Офицеров ФТС отправили под домашний арест за взятку от менеджера ЛУКОЙЛа

Два высокопоставленных сотрудника ФТС помещены под домашний арест по делу о взятке. Ее дал руководитель одного из подразделений ЛУКОЙЛа, подозревает следствие. Суд отказал в просьбе заключить их под стражу

Алексей Акимов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест двух высокопоставленных сотрудников Центральной энергетической таможни Алексея Акимова и Сергея Петровича по делу о получении взятки от руководителя одного из подразделений ЛУКОЙЛа Алексея Степанова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что Степанов руководил управлением ЛУКОЙЛа по работе с таможенными органами.

Фигурантом дела также является Андрей Брехов. Его и Акимова с Петровичем обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 3 ст. 183 УК).

Всем троим суд назначил домашний арест на срок один месяц 30 дней — до 2 июня 2024 года. Следствие запрашивало меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отказал.

Степанова обвиняют по ч. 3 ст. 183 УК, а также в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Басманный суд отправил его под арест до 2 июня.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Центральная энергетическая таможня выполняет таможенные операции, связанные с декларированием и выпуском всех видов энергоносителей, помещаемых под таможенные процедуры и вывозимых с территории России.