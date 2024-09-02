Задержанного за взятку в ₽20 млн генерал-майора этапировали в Москву

Валерий Муминджанов (Фото: Минобороны России)

Задержанного по обвинению в получении взятки генерал-майора Валерия Муминджанова этапировали в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Муминджанов был задержан в Воронеже, в дальнейшем его этапировали в Москву для следственных действий», — уточнил источник агентства.

Муминджанов является заместителем командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению. Дело возбуждено по поводу его работы на предыдущей должности — руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны.

Уголовное дело возбуждено за получение взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. По статье грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, сумма взятки превышает 20 млн руб. В ведомстве добавили, что у генерал-майора и его семьи нашли многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб.

В конце апреля 2024 года по обвинению во взяточничестве арестовали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. За этим последовала череда арестов сотрудников Минобороны и связанных с ним структур.