Галкин ответил на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России
Сообщения о планах Аллы Пугачевой приехать в Россию и дать концерт — это «выдумки от начала до конца». Об этом написал муж певицы Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов).
«С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Кто этот продюссер?» — поинтересовался Галкин в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской в России и запрещена).
Накануне газета «МК» сообщала, что Пугачева собирается «до конца лета» приехать в Россию. Издание указывало, что об этом певица сообщала в разговоре с «близкими друзьями». О «большом сольном концерте в России до конца года» писал и телеграм-канал Mash. Он указывал, что у Пугачевой «запланирован недельный визит».
Ранее исполнительница заявляла, что продолжающиеся вооруженные конфликты не позволяют выступать на сцене.
«Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат. Я не могу этого, я никак не могу преодолеть этот барьер. И потом, я уже 15 лет не пою», — говорила певица.
Пугачева после начала полномасштабных боев на Украине уехала из России вместе с Галкиным в Израиль. Певица подчеркивала, что не эмигрирует, а находится на лечении и отдыхе. Прошлым летом народная артистка СССР вернулась в Россию и пояснила, что намерена «навести порядок» в головах и «набить морду одному человеку».
Галкин после отъезда критиковал действия России на Украине, осенью 2022-го его внесли в реестр иноагентов. Пугачева требовала зачислить в реестр и ее в знак солидарности с мужем, но Минюст к концу июля не нашел причин признать ее иностранным агентом.
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