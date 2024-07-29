Минюст не нашел причин признать Аллу Пугачеву иноагентом
У Минюста нет сведений, которые позволяют «сделать вывод о наличии обстоятельств», необходимых для того, чтобы внести Аллу Пугачеву в реестр иностранных агентов. Ответ министерства на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева (он просил проверить певицу) опубликовала Ксения Собчак.
Но в ответе говорится, что «в случае выявления в действиях Пугачевой признаков иностранного агента» министерство рассмотрит вопрос о ее включении в реестр.
После начала спецоперации на Украине Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным уехала из России в Израиль. Галкин был включен в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.
После этого певица попросила «зачислить» ее «в ряды иноагентов любимой страны» из-за солидарности с мужем — «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».
«Лицо, намеревающееся действовать в качестве иностранного агента, обязано до начала своих действий подать в уполномоченный орган заявление о включении его в реестр», — говорится на сайте Минюста.
Журавлев, депутат от ЛДПР и первый замглавы комитета обороны, в своем обращении в Минюст заявил о «неправомерных действиях» со стороны певицы и попросил признать ее лицом, находящимся под «иностранным влиянием», а также — собирающим данные о военной деятельности России. Депутат подтвердил РБК подлинность ответа Минюста.
Свой запрос он направил после публикации Пугачевой поста о разрушениях в детской больнице «Охматдет» в Киеве. «Бог терпелив, но всему есть предел», — написала певица в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена) и сопроводила публикацию фотографией пострадавшего ребенка.
8 июля власти Киева сообщили о взрывах в разных районах города и работе ПВО. Разрушения зафиксировали в том числе и в «Охматдет». По данным киевской администрации, всего в Киеве в этот день погибли свыше 30 человек, в том числе дети, пострадали более 120. 9 июля в украинской столице был объявлен днем траура.
В Минобороны России заявили, что снятые в Киеве фото- и видеосвидетельства «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «речь идет о падении антиракеты».
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