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Политика ,  
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Минюст не нашел причин признать Аллу Пугачеву иноагентом

Минюст сообщил, что пока сведений, позволяющих признать народную артистку СССР иноагентом, нет, но если они появятся, то такую возможность рассмотрят. Пугачева просила признать ее иноагентом после включения в реестр Галкина
Алла Пугачёва
Алла Пугачёва (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

У Минюста нет сведений, которые позволяют «сделать вывод о наличии обстоятельств», необходимых для того, чтобы внести Аллу Пугачеву в реестр иностранных агентов. Ответ министерства на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева (он просил проверить певицу) опубликовала Ксения Собчак.

Но в ответе говорится, что «в случае выявления в действиях Пугачевой признаков иностранного агента» министерство рассмотрит вопрос о ее включении в реестр.

После начала спецоперации на Украине Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным уехала из России в Израиль. Галкин был включен в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.

После этого певица попросила «зачислить» ее «в ряды иноагентов любимой страны» из-за солидарности с мужем — «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

«Лицо, намеревающееся действовать в качестве иностранного агента, обязано до начала своих действий подать в уполномоченный орган заявление о включении его в реестр», — говорится на сайте Минюста.

Пугачева прокомментировала попадание ракеты в детскую больницу в Киеве
Политика
Алла Пугачева

Журавлев, депутат от ЛДПР и первый замглавы комитета обороны, в своем обращении в Минюст заявил о «неправомерных действиях» со стороны певицы и попросил признать ее лицом, находящимся под «иностранным влиянием», а также — собирающим данные о военной деятельности России. Депутат подтвердил РБК подлинность ответа Минюста.

Свой запрос он направил после публикации Пугачевой поста о разрушениях в детской больнице «Охматдет» в Киеве. «Бог терпелив, но всему есть предел», — написала певица в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена) и сопроводила публикацию фотографией пострадавшего ребенка.

8 июля власти Киева сообщили о взрывах в разных районах города и работе ПВО. Разрушения зафиксировали в том числе и в «Охматдет». По данным киевской администрации, всего в Киеве в этот день погибли свыше 30 человек, в том числе дети, пострадали более 120. 9 июля в украинской столице был объявлен днем траура.

В Минобороны России заявили, что снятые в Киеве фото- и видеосвидетельства «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «речь идет о падении антиракеты».

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Алла Пугачева Максим Галкин Минюст иноагенты
Алла Пугачева фото

Алла Пугачева

певица, продюсер, композитор
15 апреля 1949 года
Максим Галкин фото

Максим Галкин

Юморист, пародист, шоумен, телеведущий
18 июня 1976 года
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