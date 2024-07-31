Пугачева объяснила отказ петь фразой «пока где-то стреляют, птицы молчат»
Продолжающиеся вооруженные конфликты не позволяют выступать на сцене, заявила певица Алла Пугачева корреспонденту эстонского издания Lifestyle Baltic, ее слова опубликованы на YouTube.
Журналист сказал, что ее ждали не только в зрительном зале музыкального фестиваля Laima Rendezvous, но и на сцене. В организованном Лаймой Вайкуле музыкальном фестивале в Юрмале Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) принимают участие в качестве почетных гостей. Среди участников фестиваля также группа «Би-2», «Ногу свело», Николай Трубач, Верка Сердючка, Мария Максакова (признана Минюстом иноагентом), Андрей Макаревич (признан Минюстом иноагентом), Нино Катамадзе и другие.
«Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат. Я не могу этого, я никак не могу преодолеть этот барьер. И потом, я уже 15 лет не пою. Петь я еще могу, ходить я еще хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду», — ответила Пугачева.
Певица не уточнила о каком вооруженном конфликте идет речь.
Пугачева после начала полномасштабных боев на Украине уехала из России вместе с мужем Максимом Галкиным в Израиль. Певица подчеркивала, что не эмигрирует, а находится на лечении и отдыхе. Прошлым летом она вернулась в Россию и пояснила, что намерена «навести порядок» в головах и «набить морду одному человеку».
Галкин после отъезда критиковал действия России на Украине, осенью 2022-го его внесли в реестр иноагентов. Пугачева требовала зачислить в реестр и ее в знак солидарности с мужем — «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан». Но Минюст к концу июля не нашел причин признать ее иностранным агентом.
«Я не слышал ни одного заявления Аллы Борисовны Пугачевой, а супруг [Максим Галкин] — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», — комментировал ситуацию представитель президента Дмитрий Песков.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
В России снизилась доля людей с нормальным весом
Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране
Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ
В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей
Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотеке
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Подборка каналов РБК в Telegram