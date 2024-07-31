Пугачева объяснила отказ петь фразой «пока где-то стреляют, птицы молчат»

«Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат. Я не могу этого, я никак не могу преодолеть этот барьер», — ответила Пугачева на просьбу выступить на сцене

Алла Пугачева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Продолжающиеся вооруженные конфликты не позволяют выступать на сцене, заявила певица Алла Пугачева корреспонденту эстонского издания Lifestyle Baltic, ее слова опубликованы на YouTube.

Журналист сказал, что ее ждали не только в зрительном зале музыкального фестиваля Laima Rendezvous, но и на сцене. В организованном Лаймой Вайкуле музыкальном фестивале в Юрмале Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) принимают участие в качестве почетных гостей. Среди участников фестиваля также группа «Би-2», «Ногу свело», Николай Трубач, Верка Сердючка, Мария Максакова (признана Минюстом иноагентом), Андрей Макаревич (признан Минюстом иноагентом), Нино Катамадзе и другие.

«Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат. Я не могу этого, я никак не могу преодолеть этот барьер. И потом, я уже 15 лет не пою. Петь я еще могу, ходить я еще хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду», — ответила Пугачева.

Певица не уточнила о каком вооруженном конфликте идет речь.

Пугачева после начала полномасштабных боев на Украине уехала из России вместе с мужем Максимом Галкиным в Израиль. Певица подчеркивала, что не эмигрирует, а находится на лечении и отдыхе. Прошлым летом она вернулась в Россию и пояснила, что намерена «навести порядок» в головах и «набить морду одному человеку».

Галкин после отъезда критиковал действия России на Украине, осенью 2022-го его внесли в реестр иноагентов. Пугачева требовала зачислить в реестр и ее в знак солидарности с мужем — «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан». Но Минюст к концу июля не нашел причин признать ее иностранным агентом.

«Я не слышал ни одного заявления Аллы Борисовны Пугачевой, а супруг [Максим Галкин] — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», — комментировал ситуацию представитель президента Дмитрий Песков.