Вернувшаяся в Россию Пугачева собралась «навести порядок» в головах
Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева заявила, что намерена «навести порядок» в головах. Об этом она сказала в комментарии РЕН ТВ.
Корреспондент телеканала спросил Пугачеву, чем она планируется заняться.
«Порядок наводить», — сказала народная артистка СССР.
На уточняющий вопрос, где именно она будет наводить порядок, певица ответила: «В моей голове, в вашей голове».
Пугачева также сообщила, что не первый день находится в России. «Я уж тут сколько дней», — сказала артистка.
Ранее видеозапись с Пугачевой в Москве опубликовал дизайнер Игорь Гуляев. Концертный директор певицы Елена Чупракова после этого подтвердила, что артистка вернулась в Россию.
«Алла Борисовна приехала давно уже, о чем сказала [дизайнеру Игорю] Гуляеву», — сказала Чупракова.
Об отъезде Пугачевой из России стало известно в начала марта. Об этом сообщал клирик РПЦ и телеведущий Андрей Ткачев, а потом подтвердила журналистка Ксения Собчак. Пугачева опровергала информацию об эмиграции, отмечая, что уехала лечиться и отдыхать. Она также пообещала вернуться в Россию к осени.
Вместе с певицей из России уехал и ее муж, телеведущий Максим Галкин. Он выступил против спецоперации и пообещал передать часть средств, заработанных на концертах в Израиле, украинским беженцам.
После этих высказываний федеральные каналы решили отказаться от трансляции рекламы банка «Уралсиб» с участием юмориста, говорили источники РБК. Кроме того, в программе «Сегодня вечером» на «Первом канале» вместо Галкина в качестве ведущего появился танцор, народный артист Николай Цискаридзе.
В конце мая на фасаде телецентра «Останкино» в Москве с помощью видеопроектора разместили текст со словами: «Алла, хорошо, что ты убежала!». После этого Пугачева написала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена): «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!»