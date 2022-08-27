Вернувшаяся в Россию Пугачева собралась «навести порядок» в головах

Видео с певицей в Москве ранее опубликовал дизайнер Игорь Гуляев. Концертный директор Пугачевой подтвердила ее возвращение в Россию. Весной артистка вместе с мужем, телеведущим Максимом Галкиным уехала в Израиль

Алла Пугачева (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева заявила, что намерена «навести порядок» в головах. Об этом она сказала в комментарии РЕН ТВ.

Корреспондент телеканала спросил Пугачеву, чем она планируется заняться.

«Порядок наводить», — сказала народная артистка СССР.

На уточняющий вопрос, где именно она будет наводить порядок, певица ответила: «В моей голове, в вашей голове».

Пугачева также сообщила, что не первый день находится в России. «Я уж тут сколько дней», — сказала артистка.

Ранее видеозапись с Пугачевой в Москве опубликовал дизайнер Игорь Гуляев. Концертный директор певицы Елена Чупракова после этого подтвердила, что артистка вернулась в Россию.

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«Алла Борисовна приехала давно уже, о чем сказала [дизайнеру Игорю] Гуляеву», — сказала Чупракова.

Об отъезде Пугачевой из России стало известно в начала марта. Об этом сообщал клирик РПЦ и телеведущий Андрей Ткачев, а потом подтвердила журналистка Ксения Собчак. Пугачева опровергала информацию об эмиграции, отмечая, что уехала лечиться и отдыхать. Она также пообещала вернуться в Россию к осени.

Вместе с певицей из России уехал и ее муж, телеведущий Максим Галкин. Он выступил против спецоперации и пообещал передать часть средств, заработанных на концертах в Израиле, украинским беженцам.

После этих высказываний федеральные каналы решили отказаться от трансляции рекламы банка «Уралсиб» с участием юмориста, говорили источники РБК. Кроме того, в программе «Сегодня вечером» на «Первом канале» вместо Галкина в качестве ведущего появился танцор, народный артист Николай Цискаридзе.

В конце мая на фасаде телецентра «Останкино» в Москве с помощью видеопроектора разместили текст со словами: «Алла, хорошо, что ты убежала!». После этого Пугачева написала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена): «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!»