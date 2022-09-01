Пугачева рассказала о желании «набить морду» одному человеку

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 60,28 (+0,07) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 60,24 (0) Инвестиции, 16:01
Гросси допустил, что МАГАТЭ оставит экспертов на Запорожской АЭС Политика, 17:37
Делегация Тульской области вручила подарки школьникам Мариуполя Пресс-релиз, 17:37
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 17:29
«Динамо» объявило о срыве трансфера Захаряна в «Челси» Спорт, 17:17
Путин поддержал идею создать аналог «Артека» в Калининграде Общество, 17:14
Путин пожелал Токаеву успехов после объявления о реформах и выборах Политика, 17:10
Новак пообещал прекратить поставки нефти тем, кто введет потолок цен Политика, 17:07
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 17:06
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Суд прекратил дело депутата о дискредитации после поста с молитвой папы Политика, 17:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:00
Путин назвал целью СВО ликвидацию «антироссийского анклава» на Украине Политика, 16:58
Алонсо извинился за слово «идиот» в адрес Хэмилтона после аварии в Спа Спорт, 16:57
Миссия МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС Политика, 16:53
Пугачева рассказала о желании «набить морду» одному человеку Общество, 16:52
Общество ,  

Пугачева рассказала о желании «набить морду» одному человеку

Пугачева после возвращения в Россию заявила о желании «набить морду» одному человеку
Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

Певица Алла Пугачева, вернувшаяся в Россию в августе, рассказала, что ее первое желание после приезда — «набить морду одному человеку». Видео с Пугачевой опубликовал Telegram-канал Super.

Видео было снято во время общения с журналистами на линейке 1 сентября в Первой московской гимназии, пишет Teleprogramma.

«Вот вы приехали в Москву, что первым делом захотелось сделать?» — спросил у нее бравший интервью человек. «Да много чего. Морду набить одному человеку», — ответила Пугачева.

Вскоре после этого в Instagram Пугачевой (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) появился пост с критикой телеведущего Владимира Соловьева. «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — написала артистка.

Соловьев в одном из последних выпусков YouTube-проекта «Полный контакт» раскритиковал ее возвращение в Россию. «Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию. Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Да, народ ответил, что думает о ней», — сказал он.

Вернувшаяся в Россию Пугачева собралась «навести порядок» в головах
Общество
Алла Пугачева

Об отъезде Пугачевой из России стало известно в начале марта. Пугачева опровергала информацию об эмиграции и объясняла, что уехала лечиться и отдыхать. Она также пообещала вернуться в Россию к осени. Вместе с певицей из России уехал и ее муж, телеведущий Максим Галкин, публично осудивший начало военных действий на Украине.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем
Статьи
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете
Статьи
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Pro
Фото: Роман Пименов / ТАСС Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images На каких условиях специалисты готовы перебраться из Москвы в регионы
Статьи
Pro
Как избежать налоговых доначислений за незаконную «оптимизацию» бизнеса
Инструкции
Теги
Алла Пугачева Владимир Соловьев
Материалы по теме
Вернувшаяся в Россию Пугачева собралась «навести порядок» в головах
Общество
Пугачева ответила на оскорбления из-за отъезда из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter