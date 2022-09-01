Пугачева рассказала о желании «набить морду» одному человеку

Пугачева после возвращения в Россию заявила о желании «набить морду» одному человеку

Алла Пугачева (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

Певица Алла Пугачева, вернувшаяся в Россию в августе, рассказала, что ее первое желание после приезда — «набить морду одному человеку». Видео с Пугачевой опубликовал Telegram-канал Super.

Видео было снято во время общения с журналистами на линейке 1 сентября в Первой московской гимназии, пишет Teleprogramma.

«Вот вы приехали в Москву, что первым делом захотелось сделать?» — спросил у нее бравший интервью человек. «Да много чего. Морду набить одному человеку», — ответила Пугачева.

Вскоре после этого в Instagram Пугачевой (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) появился пост с критикой телеведущего Владимира Соловьева. «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — написала артистка.

Соловьев в одном из последних выпусков YouTube-проекта «Полный контакт» раскритиковал ее возвращение в Россию. «Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию. Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Да, народ ответил, что думает о ней», — сказал он.

Об отъезде Пугачевой из России стало известно в начале марта. Пугачева опровергала информацию об эмиграции и объясняла, что уехала лечиться и отдыхать. Она также пообещала вернуться в Россию к осени. Вместе с певицей из России уехал и ее муж, телеведущий Максим Галкин, публично осудивший начало военных действий на Украине.