Минобороны назвало причину взрывов на складе под Ачинском

Минобороны назвало причину взрывов на складе под Ачинском

ЧП на военном складе в Красноярском складе произошло из-за человеческого фактора, сообщил замглавы военного ведомства

Фото: citya24 / VK

Предварительной причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае в поселке Каменка считается человеческий фактор. Об этом сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, передает «РИА Новости».

По словам военного, точные причины укажут следственные органы и прокуратура. Булгаков добавил, что арсенал подлежит расформированию.

По итогам облета охваченной пожаром территории на вертолете Ми-8 генерал заявил, что детонация пороховых зарядов на складе прекратилась. Однако угроза подрыва отдельных снарядов остается, отметил он.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе 5 августа. Это привело к взрывам. На тушение пожара военные направили робототехнические комплексы «Уран-14», на месте происшествия также находятся беспилотники, которые мониторят обстановку.