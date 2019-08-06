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Минобороны назвало причину взрывов на складе под Ачинском
ЧП на военном складе в Красноярском складе произошло из-за человеческого фактора, сообщил замглавы военного ведомства
Фото: citya24 / VK

Предварительной причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае в поселке Каменка считается человеческий фактор. Об этом сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, передает «РИА Новости».

По словам военного, точные причины укажут следственные органы и прокуратура. Булгаков добавил, что арсенал подлежит расформированию.

По итогам облета охваченной пожаром территории на вертолете Ми-8 генерал заявил, что детонация пороховых зарядов на складе прекратилась. Однако угроза подрыва отдельных снарядов остается, отметил он.

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Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе 5 августа. Это привело к взрывам. На тушение пожара военные направили робототехнические комплексы «Уран-14», на месте происшествия также находятся беспилотники, которые мониторят обстановку.

Спасатели начали эвакуацию людей в радиусе 20 км от склада. Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, по состоянию на утро 6 августа из десяти населенных пунктов в Ачинском районе вывезли более 16 тыс. жителей. Для них развернули пункты временного размещения в соседних поселениях.

На территории Ачинского района ввели режим ЧС. Роспотребнадзор начал мониторинг качества атмосферного воздуха в Ачинске и пока не выявил превышения допустимой концентрации вредных веществ.

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Взрывы на военном складе в Красноярском крае прекратились

В результате происшествия, по последним данным, пострадали 12 человек, из них шесть госпитализированы. Кроме того, СМИ сообщали об одном погибшем, но официально эта информация не подтвердилась. По словам главы региона Александра Усса, один человек считается без вести пропавшим.

Военно-следственный отдел по Красноярскому гарнизону начал проверку по факту взрывов боеприпасов.

Видео: РБК

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Красноярский край, взрывы, Минобороны
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