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Доллар/Рубль ₽63 (-3,8%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Красноярский губернатор назвал критической ситуацию после взрыва склада
Фото: ТАСС

Из-за пожара и взрывов на территории военного склада в Ачинском районе Красноярского края власти региона уже эвакуировали 6 тыс. человек, также ограничено движение по федеральной трассе (через Ачинск проходит федеральная дорога «Сибирь». — РБК), заявил губернатор региона Александр Усс.

Власти работают над эвакуацией медицинских учреждений, а также продумывают «дополнительные меры по обеспечению системы электроснабжения», добавил чиновник.

«Ситуация находится в тяжелой критической фазе, но она координируется оперативным штабом, который расположен здесь», — сказал Усс.

Видео: РБК

Материал дополняется.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: взрыв, Красноярский край, военный склад
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