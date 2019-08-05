Красноярский губернатор назвал критической ситуацию после взрыва склада

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Из-за пожара и взрывов на территории военного склада в Ачинском районе Красноярского края власти региона уже эвакуировали 6 тыс. человек, также ограничено движение по федеральной трассе (через Ачинск проходит федеральная дорога «Сибирь». — РБК), заявил губернатор региона Александр Усс.

Власти работают над эвакуацией медицинских учреждений, а также продумывают «дополнительные меры по обеспечению системы электроснабжения», добавил чиновник.

«Ситуация находится в тяжелой критической фазе, но она координируется оперативным штабом, который расположен здесь», — сказал Усс.

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