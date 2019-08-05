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Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
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Общество ,  
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В Красноярском крае на территории воинской части произошел взрыв
Инцидент произошел в Ачинском районе. Врачи сообщили о двух пострадавших. В радиусе 20 км от места ЧП проводится эвакуация
Фото: citya24 / VK

На территории воинской части в Красноярском крае произошел пожар и взрыв. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе региона. Там отметили, что на место ЧП направлены автобусы для эвакуации. Источник агентства в экстренных службах сообщил, что взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе. В экстренных службах региона «РИА Новости» сообщили, что эвакуация проводится в радиусе 20 км. На тушение возгорания на артиллерийском складе направлено два пожарных поезда

Инцидент произошел в Ачинском районе в поселке Каменка, говорится на сайте городской администрации. «Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008 <...> Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта», — указано в сообщении.

В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю РБК подтвердили факт взрыва на территории воинской части, находящейся в Ачинске.

В Ачинской межрайонной больнице № 1 сообщили ТАСС, что два человека госпитализированы с осколочными ранениями после взрывов на складах с боеприпасами. Глава района Евгений Розанчугов сообщил, что территория воинской части оцеплена.

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Прокуратура Казахстана назвала версии взрывов на складе боеприпасов

В середине июня на полигоне «Погоново» в Воронежской области начали взрываться боеприпасы из-за пожара, возникшего после возгорания травы. Никто не пострадал.

В начале июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов. В результате пострадали 116 человек, 18 из них были госпитализированы. Президент Владимир Путин поручил выяснить, устранялись ли на предприятии выявленные еще в апреле нарушения.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: воинская часть, Красноярский край, взрыв
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