В Красноярском крае на территории воинской части произошел взрыв

Инцидент произошел в Ачинском районе. Врачи сообщили о двух пострадавших. В радиусе 20 км от места ЧП проводится эвакуация

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На территории воинской части в Красноярском крае произошел пожар и взрыв. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе региона. Там отметили, что на место ЧП направлены автобусы для эвакуации. Источник агентства в экстренных службах сообщил, что взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе. В экстренных службах региона «РИА Новости» сообщили, что эвакуация проводится в радиусе 20 км. На тушение возгорания на артиллерийском складе направлено два пожарных поезда

Инцидент произошел в Ачинском районе в поселке Каменка, говорится на сайте городской администрации. «Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008 <...> Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта», — указано в сообщении.

В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю РБК подтвердили факт взрыва на территории воинской части, находящейся в Ачинске.

В Ачинской межрайонной больнице № 1 сообщили ТАСС, что два человека госпитализированы с осколочными ранениями после взрывов на складах с боеприпасами. Глава района Евгений Розанчугов сообщил, что территория воинской части оцеплена.