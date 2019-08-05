В Красноярском крае начали эвакуацию в радиусе 20 км от горящего склада

В Красноярском крае начали эвакуацию в радиусе 20 км от горящего склада

В Красноярском крае проводится эвакуация в радиусе 20 км от артиллерийского склада, где произошел взрыв. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«ГУМЧС по Красноярскому краю начало оповещение жителей населенных пунктов, находящихся в близости к военному складу в Ачинске, и экстренную эвакуацию в 20 км», — заявили в пресс-службе.

Для эвакуации выделили 12 автобусов, жителей планируется перевезти в населенные пункт Ястребово, сообщил агентству представитель экстренных служб региона.