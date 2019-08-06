Взрывы на военном складе в Красноярском крае прекратились

Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в Красноярском крае в поселке Каменка прекратились. Об этом журналистам сообщил замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков, передает «РИА Новости».
«Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов», — отметил он.
Булгаков вместе с губернатором края Александром Уссом и представителями МЧС и МВД облетел на вертолете Ми-8 охваченную пожаром территорию.
Взрывы на складе в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, начались днем 5 августа. По данным Минобороны, причиной стало возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.