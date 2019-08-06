Взрывы на военном складе в Красноярском крае прекратились

По последним данным медиков, в результате происшествия пострадали 12 человек, из них шестеро госпитализированы. Источники информагентств сообщали об одном погибшем. По информации СМИ, речь шла о военнослужащем, однако позднее в Минобороны эти данные не подтвердили.

В населенных пунктах, расположенных в пределах 20 км от места взрыва, объявили эвакуацию. По данным МЧС, всего спасатели вывезли в другие места жителей как минимум четырех поселений. Для них развернули пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и соседних поселках.

Видео: РБК

В Ачинском районе ввели режим ЧС. Власти региона ограничили движение по федеральной трассе. На месте развернули межведомственный оперативный штаб под руководством краевого губернатора.