Число пострадавших из-за взрывов в Красноярском крае увеличилось до 12

В районную больницу Ачинска в Красноярском крае поступил 12 пострадавший из-за взрывов вблизи города. Об этом ТАСС сообщили в больнице.

Как отметил собеседник агентства, раненный находится в сознании и сейчас проходит обследование. По его результатам примут обследование о том, нужна ли ему госпитализация или амбулаторное лечение.

Ранее агентство сообщало, что госпитализирован 11 пострадавший — гражданский сотрудник воинской части. Его определили в травматологическое отделение.

Из ближайших к месту взрыва районов к 04:00 по местному времени (00:00 мск) эвакуировали почти четыре тыс. человек, в том числе детей из лагеря «Сокол» в Ачинском районе. Всего планировалось эвакуировать около 11 тыс. человек.