СМИ сообщили о первом погибшем при взрыве на военном складе в Ачинске

СМИ сообщили о первом погибшем при взрыве на военном складе в Ачинске

Взрыв и пожар произошел на складе хранения артиллерийских боеприпасов в воинской части в Красноярском крае. Ближайший населенный пункт находится в 5 км от объекта. Спасатели эвакуируют жителей близлежащих деревень

Фото: denis_tarakanov_600 / Instagram

В результате взрыва в Ачинске в Красноярском крае погиб один человек. Об этом сообщают со ссылкой на источник агентства ТАСС и «Интерфакс».

Погибший был военнослужащим, уточнил источник ТАСС в экстренных службах региона. Источник агентства «РИА Новости» в Минобороны, в свою очередь, опроверг данные о том, что погибший был военнослужащим. «Ни одного военнослужащего не погибло», — сказал собеседник агентства. Позже ТАСС также со ссылкой на собеседника в оборонном ведомстве опроверг данные о том, что при пожаре погиб военнослужащий.

Днем в понедельник, 5 августа, в Ачинске на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа произошли пожар и взрывы. Там загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В результате инцидента, по последним данным, пострадали семь человек.

Из населенных пунктов, находящихся в радиусе 20 км от эпицентра пожара, начали эвакуировать местных жителей. Всего, по данным МЧС, спасатели вывезут в другие места жителей как минимум четырех поселений. Эвакуация затронет и порядка 11 тыс. жителей Ачинска. Пункты временного размещения МЧС организовало в Горном и Ястребово.