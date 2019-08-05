Минобороны отправило роботов тушить пожар на военном складе под Ачинском

К тушению пожара, который возник на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Красноярском крае, подключили два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобороны.

Еще два специализированных роботехнических комплекса готовятся для переброски военно-транспортной авиацией в район ликвидации возгорания. На месте происшествия уже находятся беспилотники, которые займутся мониторингом обстановки.

В Ачинском районе Красноярского края, как уточняли ранее в Минобороны, загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Как минимум семь человек пострадали. Агентства ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали об одном погибшем.

Спасатели эвакуируют всех проживающих в радиусе 20 км от эпицентра возгорания. Пункты временного размещения МЧС организовали в Горном и в Ястребово.