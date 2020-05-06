Собянин счел преждевременным снятие ограничений со сферы услуг

К объектам сферы услуг нужно применять самые жесткие меры изоляции, поскольку начало их работы может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19 и высокую динамику распространения инфекции, заявил Сергей Собянин

Сергей Собянин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Открытие предприятий сферы услуг в Москве является преждевременным, поскольку это может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по постепенной отмене ограничительных мер с участием президента Владимира Путина. Трансляцию совещания вел телеканал РБК.

«Те меры перехода на другие этапы, поэтапный выход из самоизоляции <...> необходимо разделить на две части. Первая, самая жесткая, касается сферы услуг, где граждане соприкасаются друг с другом, или предприятий, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг. Начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости», — сказал мэр Москвы.

По словам Собянина, предприятия сферы услуг не только в Москве, но и в регионах должны жестко контролироваться органами Роспотребнадзора, тогда как за соблюдением правил на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях должны следить их руководители.

Он уточнил, что в Москве с 12 мая режим самоизоляции ослаблен не будет, но власти разрешат работать всем промышленным и строительным предприятиям. Однако эту меру не стоит воспринимать как сигнал к ослаблению ограничительных мер, предупредил Собянин.