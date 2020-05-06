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Собянин счел преждевременным снятие ограничений со сферы услуг

К объектам сферы услуг нужно применять самые жесткие меры изоляции, поскольку начало их работы может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19 и высокую динамику распространения инфекции, заявил Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Открытие предприятий сферы услуг в Москве является преждевременным, поскольку это может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по постепенной отмене ограничительных мер с участием президента Владимира Путина. Трансляцию совещания вел телеканал РБК.

«Те меры перехода на другие этапы, поэтапный выход из самоизоляции <...> необходимо разделить на две части. Первая, самая жесткая, касается сферы услуг, где граждане соприкасаются друг с другом, или предприятий, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг. Начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости», — сказал мэр Москвы.

По словам Собянина, предприятия сферы услуг не только в Москве, но и в регионах должны жестко контролироваться органами Роспотребнадзора, тогда как за соблюдением правил на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях должны следить их руководители.

Он уточнил, что в Москве с 12 мая режим самоизоляции ослаблен не будет, но власти разрешат работать всем промышленным и строительным предприятиям. Однако эту меру не стоит воспринимать как сигнал к ослаблению ограничительных мер, предупредил Собянин.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Генеральный директор ГК МИЦ Даромир Обуханич заявил РБК, что готов возобновить строительство на текущих объектах. «Однако восстановление займет определенный период. Это связано с текущей остановкой почти всех цепочек обеспечения стройки — рабочей, материальной, технической, документальной. Чтобы оценить сроки восстановления, мы должны дождаться публикации документов, которые определят, в каком объеме и на каких условиях смогут работать компании, — отметил он.

Динамика выявления зараженных SARS-CoV-2 в Москве свидетельствует не о росте заболеваемости, а о расширении охвата тестирования, уточнил мэр столицы. «В Москве создана мощная система компьютерной томографии исследования граждан на предмет заболевания пневмонией, в том числе ковидной пневмонией, что также дало возможность на ранней стадии выявлять данное заболевание», — пояснил Собянин.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Выступая в начале совещания, президент Владимир Путин заявил, что решение о дальнейших действиях по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионах должны принимать главы субъектов исходя из обстановки на местах и рекомендаций Роспотребнадзора. При этом он отметил, что выход из ограничительных мер по борьбе с инфекцией должен быть аккуратным и медленным, отметил президент.

Путин поручил подготовить план поэтапного выхода из самоизоляции с 12 мая
Политика

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство разработало критерии для принятия решений об ослаблении карантинных мер, которые будут отменяться в три этапа. На первом этапе ослабления власти разрешат занятия спортом на улице, прогулки с детьми, работу магазинов и предприятий сферы услуг ограниченной площади с соблюдением предохранительных мер. На втором этапе будут разрешены прогулки с членами семьи, работа объектов торговли и услуг большей площади с ограничением количества одновременно обслуживаемых посетителей. На этом же этапе отмены ограничений начнут работу образовательные организации. На третьем этапе ослабления карантина будут открыты парки, скверы, места публичного отдыха при соблюдении социальной дистанции и магазины любой площади, а также предприятия общественного питания.

Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. Ослабление ограничительных мер в каждом регионе должно происходить в зависимости от эпидемиологической обстановки, уточнил тогда президент.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Владислав Гордеев, Надежда Федорова
Теги: коронавирус, Сергей Собянин, услуги
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