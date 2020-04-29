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Власти Москвы предупредили о необходимости продления пропусков

Жители столицы обязаны до 4 мая либо продлить ранее выданный долгосрочный пропуск, либо получить новый
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Срок действия рабочих пропусков, выданных ранее для передвижения по Москве на транспорте, будет автоматически продлен до 4 мая, но для того, чтобы они остались действительными после этого срока, их нужно будет продлить отдельно. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день — до 4 мая», — написал Собянин в своем блоге.

В подписанном мэром указе отмечается, что в период действия режима самоизоляции (продлен указом Собянина до 11 мая) москвичи обязаны до 4 мая либо продлить ранее выданный пропуск, либо получить новый. В любом случае срок действия пропуска будет продлен до 11 мая.

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Мэр столицы пояснил, что продлить срок действия пропуска можно будет с помощью специального сервиса, который планируется запустить на портале mos.ru уже 29 апреля после доработки цифровой платформы.

Порядок оформления разовых пропусков остается прежним. Их по-прежнему можно будет получать не чаще двух раз в неделю, за исключением пропусков для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — они могут выдаваться ежедневно.

«Для продолжения передвижения на основании служебного удостоверения, в том числе с использованием буквенно-числового кода, не требуется представления дополнительных или изменения ранее представленных сведений, за исключением случаев, когда такие сведения требуют актуализации», — отмечается в указе.

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Владельцам автомобилей с иностранными номерами, получившим ранее пропуск, для его продления придется сообщить властям Москвы дополнительную информацию:

  • фамилию, имя, отчество (при наличии);
  • дату и место рождения;
  • адрес регистрации на территории Российской Федерации, контактный номер телефона, адрес электронной почты;
  • серию и номер регистрационного документа транспортного средства, фотографии его лицевой и тыльной сторон, а также фото водительского удостоверения.

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая
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Фото: Андрей Любимов / РБК

28 апреля президент Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая. После этого Собянин заявил о необходимости продления режима самоизоляции в Москве. Аналогичные меры введены в Подмосковье.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин, Москва, пропуск
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