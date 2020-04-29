Власти Москвы предупредили о необходимости продления пропусков

Мэр столицы пояснил, что продлить срок действия пропуска можно будет с помощью специального сервиса, который планируется запустить на портале mos.ru уже 29 апреля после доработки цифровой платформы.

Порядок оформления разовых пропусков остается прежним. Их по-прежнему можно будет получать не чаще двух раз в неделю, за исключением пропусков для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — они могут выдаваться ежедневно.

«Для продолжения передвижения на основании служебного удостоверения, в том числе с использованием буквенно-числового кода, не требуется представления дополнительных или изменения ранее представленных сведений, за исключением случаев, когда такие сведения требуют актуализации», — отмечается в указе.

Владельцам автомобилей с иностранными номерами, получившим ранее пропуск, для его продления придется сообщить властям Москвы дополнительную информацию:

фамилию, имя, отчество (при наличии);

дату и место рождения;

адрес регистрации на территории Российской Федерации, контактный номер телефона, адрес электронной почты;

серию и номер регистрационного документа транспортного средства, фотографии его лицевой и тыльной сторон, а также фото водительского удостоверения.

28 апреля президент Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая. После этого Собянин заявил о необходимости продления режима самоизоляции в Москве. Аналогичные меры введены в Подмосковье.