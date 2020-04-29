Власти Москвы предупредили о необходимости продления пропусков
Срок действия рабочих пропусков, выданных ранее для передвижения по Москве на транспорте, будет автоматически продлен до 4 мая, но для того, чтобы они остались действительными после этого срока, их нужно будет продлить отдельно. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день — до 4 мая», — написал Собянин в своем блоге.
В подписанном мэром указе отмечается, что в период действия режима самоизоляции (продлен указом Собянина до 11 мая) москвичи обязаны до 4 мая либо продлить ранее выданный пропуск, либо получить новый. В любом случае срок действия пропуска будет продлен до 11 мая.