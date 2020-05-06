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Пандемия коронавируса ,  
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В Счетной палате назвали условие неизбежности второй волны COVID-19

Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова указала на необходимость постепенно отменять карантинные ограничения из-за угрозы роста числа зараженных
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделает приход второй волны болезни неизбежным. Об этом заявила ТАСС заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова, для предотвращения подобного сценария необходимо поэтапное наращивание экономической активности, считает она.

«Нужно предусмотреть возможность постепенного возвращения граждан на работу, чтобы не допустить повторной волны заражений, которая будет неизбежна в случае одномоментного выхода с самоизоляции», — пояснила Изотова.

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По ее словам, опыт других стран, раньше России столкнувшихся с COVID-19, свидетельствует о необходимости осторожного подхода, чтобы гарантировать безопасность населения.

«Поэтому сейчас особенно важно наладить процесс мониторинга и оперативного контроля за ситуацией, который позволит в случае повторения ввести точечные ограничения либо повторные меры изоляции», — уточнила Изотова.

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Ранее об угрозе прихода второй волны COVID-19 заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова, вторая волна может прийти в случае отказа от соблюдения правил самоизоляции.

Роспотребнадзор считает наиболее вероятным приход второй волны COVID-19 осенью, когда летняя жара сменится прохладной и дождливой погодой, а россияне массово вернутся на работу и учебу.

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Американские и немецкие же эксперты полагают, что пандемия COVID-19 может продолжаться несколько лет.

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев заражения COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Счетная палата
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