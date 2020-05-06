В Счетной палате назвали условие неизбежности второй волны COVID-19

Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова указала на необходимость постепенно отменять карантинные ограничения из-за угрозы роста числа зараженных

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Одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделает приход второй волны болезни неизбежным. Об этом заявила ТАСС заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова, для предотвращения подобного сценария необходимо поэтапное наращивание экономической активности, считает она.

«Нужно предусмотреть возможность постепенного возвращения граждан на работу, чтобы не допустить повторной волны заражений, которая будет неизбежна в случае одномоментного выхода с самоизоляции», — пояснила Изотова.

По ее словам, опыт других стран, раньше России столкнувшихся с COVID-19, свидетельствует о необходимости осторожного подхода, чтобы гарантировать безопасность населения.

«Поэтому сейчас особенно важно наладить процесс мониторинга и оперативного контроля за ситуацией, который позволит в случае повторения ввести точечные ограничения либо повторные меры изоляции», — уточнила Изотова.