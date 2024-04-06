Власти спрогнозировали достижение критической отметки реки Урал

Ближайшей ночью Урал может выйти на критический уровень высоты воды, в Оренбуржье уже подтоплены несколько тысяч домов. Проводится эвакуация

Фото: Сергей Медведев / ТАСС

Уровень воды в реке Урал может достичь критического уровня в ночь на воскресенье, 7 апреля. Такой прогноз опубликовала пресс-служба регионального правительства.

«Потенциально опасным остается уровень воды в реке Урал в Оренбурге, Илеке и Орске, реке Самара в Бузулуке, реке Сакмара в Татарской Каргале», — добавили в правительстве.

В Оренбурге неблагоприятной считается отметка в 760 см, опасной — 930 см, и еще днем 6 апреля уровень воды достиг 855 см. Вода продолжила прибывать. В Оренбурге объявили принудительную эвакуацию из опасных районов. «Такая ситуация не оставляет нам выбора», — пояснял губернатор Сергей Салмин.

Сложная ситуация сложилась в другом городе области, Орске. Там прорвало местную насыпную дамбу в трех местах из-за аномального паводка, ведется срочная эвакуация. Власти попросили «учитывая печальный опыт» вчерашней эвакуации не откладывать отъезд из опасных районов.

За несколько часов до очередного прорыва в правительстве области заверили, что «сток из реки стабилен, не увеличивается, такой же, какой и был на вчерашний день» и опасности нового масштабного подтопления новых районов в городе Орск нет. Мэр Василий Козупица рассказывал, что лично проверил дамбу: «Это достаточно надежное сооружение, я уверен, она вынесет нагрузку, которая придет сюда».

Эвакуировано 1,1 тыс. человек, подтопленными остаются более 4,4 тыс. домов.

Главе МЧС Александру Куренкову поручено вылететь в Оренбургскую область для ликвидации последствий.