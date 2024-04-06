В Орске прорвало дамбу на еще одном участке

Дамба в Орске повреждена на третьем участке, мэр попросил не повторять «печальный опыт» с поздней эвакуацией других районов города. Еще днем в правительстве региона заверяли, что новых масштабных подтоплений не будет

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В орском поселке Никель проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка, подтопленные дома необходимо срочно покинуть, сообщило правительство Оренбургской области.

«Ситуация с паводком осложняется. Произошел прорыв <...> в районе улицы Борисоглебского и вода стремительно поступает в город, в эту часть города. Прошу всех, учитывая печальный опыт вчера [микрорайона] Старого Города, как быстро вода приходит и насколько сложно потом эвакуироваться, прошу эвакуировать своевременно», — сказал мэр Орска Василий Козупица.

Людей вывозят из-за третьего прорыва насыпной дамбы, уточняет «Урал56». Как пишет издание, в Никеле включены сирены. Поселок Никель расположен на севере Орска.

Еще несколько часов назад региональное правительство уверяло, что «сток из реки стабилен, не увеличивается, такой же, какой и был на вчерашний день» и опасности нового масштабного подтопления новых районов в городе Орск нет. Накануне прорыва орский мэр настаивал, что лично проверил дамбу: «Это достаточно надежное сооружение, я уверен, она вынесет нагрузку, которая придет сюда».

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Глава МЧС Александр Куренков срочно вылетит в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина, губернатор Денис Паслер доложил главе государства о происходящем в регионе.

Дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Это насыпное сооружение, а не гидротехническое сооружение, ее ключевая задача — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки. Она рассчитана на уровень Урала в 5,5 м, сейчас уровень реки достигает 9,6 м.

В этом году паводок аномально высокий, такого сброса с Ириклинского водохранилища еще не было — 2170 кубометров в секунду, «это нонсенс», признавал мэр Козупица. «Половина Старого города уже подтоплена. Краснознаменная закрыта, через нее идет вода, Коровье озеро растекается по поверхности. Произошел выход воды на Верхнюю дамбу автомобильной дороги, соединяющей Старый и Новый город. То есть существует риск изоляции Старого города от Нового города», — рассказывал он.

Из зоны подтопления в Орске, по данным регионального правительства, эвакуировали 1,1 тыс. человек. Подтопленными остаются более 2400 домов и 3065 придомовых территорий.