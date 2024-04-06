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В Оренбурге не увидели риска «масштабного» затопления новых районов Орска

В Оренбургской области не увидели угрозы подтопления новых районов Орска
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Угрозы нового масштабного подтопления новых районов в городе Орск Оренбургской области нет, сообщили РБК в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

«Таких масштабных, которые вот в Старом городе, — конечно нет. Сток из реки стабилен, не увеличивается, такой же, какой и был на вчерашний день», — сообщили в пресс-службе.

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Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

Там подчеркнули, что ситуация в городе относительно стабильна. Число подтопленных домов не меняется, сказали в пресс-службе.

«Превентивно планируют тоже начать какие-то мероприятия подготовительные в микрорайонах Никель, Рабочий и Строитель. Но это не значит, что туда активно идет какая-то угроза. Это превентивные мероприятия, за которыми там наблюдают и будут в случае необходимости или повышения уровня, могут начать эвакуацию, но пока превентивно наблюдают», — добавили в пресс-службе.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Вода поднялась в реках Урал, Елшанка и Орь. К утру 6 апреля в городе было подтоплено более 2,4 тыс. жилых домов и 3 тыс. придомовых территорий. В частности, пострадали микрорайон Старый город, где расположена дамба, и примыкающие к Орску поселки Первомайский, Малый Кумак и Новоказачий.

На части затопленных улиц отключили электроснабжение. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. Из зоны подтопления в Орске, по последним данным, эвакуировали около 2 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 320 человек, среди которых 85 детей.

Как сообщил губернатор области Денис Паслер, дамба была рассчитана на гораздо меньшую нагрузку.

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Теги
Оренбургская область город Орск прорыв воды дамба наводнение новости
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