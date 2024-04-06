Подтопленный Орск с высоты. Видео

Появились кадры с высоты из Орска после прорыва дамбы

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Дамбу в Орске прорвало накануне, 5 апреля, из-за подъема уровня реки Урал. В результате были подтоплены микрорайон Старый город, где она расположена, и девять поселков, еще в трех есть угроза подтопления.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пояснил, что дамба была рассчитана на гораздо меньшую нагрузку. В результате прорыва оказались подтоплены 4,4 тыс. домов, а также тысячи придомовых территорий, власти объявили эвакуацию жителей.

Сложная ситуация также создалась в Оренбурге. К середине дня уровень воды в реке Урал достиг 855 см, она продолжала прибывать. Неблагоприятной считается отметка в 760 см, опасной — 930 см. Полицейским поручили принудительно вывозить людей из опасных районов города.