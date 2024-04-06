 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Подтопленный Орск с высоты. Видео

Появились кадры с высоты из Орска после прорыва дамбы

Подтопленный Орск с высоты. Видео
Video

Дамбу в Орске прорвало накануне, 5 апреля, из-за подъема уровня реки Урал. В результате были подтоплены микрорайон Старый город, где она расположена, и девять поселков, еще в трех есть угроза подтопления.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пояснил, что дамба была рассчитана на гораздо меньшую нагрузку. В результате прорыва оказались подтоплены 4,4 тыс. домов, а также тысячи придомовых территорий, власти объявили эвакуацию жителей.

Восемь жителей Орска заразились норовирусом после питья воды из-под крана
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Сложная ситуация также создалась в Оренбурге. К середине дня уровень воды в реке Урал достиг 855 см, она продолжала прибывать. Неблагоприятной считается отметка в 760 см, опасной — 930 см. Полицейским поручили принудительно вывозить людей из опасных районов города.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
город Орск Оренбургская область наводнение дамба
Материалы по теме
Стал известен страховщик дамбы в Орске
Общество
Восемь жителей Орска заразились норовирусом после питья воды из-под крана
Общество
Губернатор объяснил прорыв дамбы в Орске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
Депутат Гурулев назвал фейком приписанные ему слова о Казахстане Политика, 20:11
Жители Копенгагена перекопали улицу наркоторговцев Общество, 20:09
«Байер» оказался в одной победе от первого чемпионства в бундеслиге Спорт, 20:08
Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область Политика, 20:01
В Орске прорвало дамбу на еще одном участке Общество, 19:57
Подтопленный Орск с высоты. Видео Общество, 19:50
Россиянки завоевали четыре лицензии на ОИ-2024 в женской борьбе Спорт, 19:33
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Власти назвали число подтопленных домов в Орске Общество, 19:28
Стал известен страховщик дамбы в Орске Общество, 19:23
МВД запросило ₽1,5 млн с экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову Общество, 19:15
В Белгородской области обстреляли село Тишанка Политика, 19:04
«Бавария» сенсационно проиграла новичку бундеслиги, ведя со счетом 2:0 Спорт, 18:41
Владельца прав на трансляцию Олимпиад отправили под домашний арест Спорт, 18:36
«Краснодар» одержал первую победу в году и возглавил РПЛ Спорт, 18:29