Власти назвали число подтопленных домов в Орске

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В городе Орск Оренбургской области после прорыва дамбы оказались подтоплены более 4,4 тыс. домов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Утром 6 апреля областное правительство сообщало о подтоплении 2,4 тыс. жилых домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий.

Дамбу в Орске прорвало накануне из-за подъема уровня реки Урал. В результате пострадал микрорайон Старый город, где она расположена. Также подтоплены девять поселков, прилегающих к городу, угроза подтопления действует еще в трех, сообщили ТАСС в администрации Орска.

В управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области РБК заявили, что угрозы масштабных подтоплений в новых районах, как в Старом городе, нет. Власти планировали начать превентивные мероприятия в микрорайонах Никель, Рабочий и Строитель.

Оренбургский губернатор Денис Паслер объяснял прорыв дамбы тем, что она не была рассчитана на нагрузку, которую понесла.

Следственный комитет завел дело по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК) после прорыва дамбы. Из зоны подтопления эвакуировали тысячи человек.