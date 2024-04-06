Жителей Оренбурга принудительно эвакуируют из зон подтопления

В ближайшую ночь уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки, полицейские будут принудительно вывозить людей из опасных районов, предупредил мэр Оренбурга. Он пояснил, что иного выбора нет

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Полиция будет принудительно эвакуировать жителей Оренбурга из опасных в связи с подтоплением районов, времени на уговоры больше нет, объявил мэр города Сергей Салмин.

«Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую от всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. <...> В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации. Мы обязаны обеспечить вашу безопасность», — написал он в телеграм-канале.

Уровень воды в реке Урал достиг 855 см, она продолжает прибывать. Неблагоприятной считается отметка в 760 см, опасной — 930 см.

Сейчас в зоне подтопления находятся оренбургские районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, а также СНТ в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес», СНТ у реки Сакмара.

Накануне вечером мэр предупреждал об отключении подачи газа и света в эти районы. Он назвал ситуацию критической. «Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков. Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее!» — написал он вечером 5 апреля.

Режим ЧС в области из-за паводков ввели 4 апреля. От подтоплений пострадал и другой город региона — Орск. Там 5 апреля объявили срочную эвакуацию жителей из нескольких районов из-за возникновения угрозы прорыва дамбы — на ней обнаружили две течи, одну успели засыпать. Спустя несколько часов дамбу прорвало. В оперативных службах заявили ТАСС, что в зоне подтопления могли оказаться около 4 тыс. жилых домов. По последним данным, эвакуировано около 6 тыс. человек.